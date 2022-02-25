Российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина - мэр Чернигова

В пригороде украинского Чернигова вновь активизировались бои. Часть оккупационных войск обошла город и двинулась в сторону Киева и Нежина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко, передает Trend.

"Большое количество бронетехники и личного состава пошли в обход Чернигова на Киев и Нежин. Черниговские подразделения вооруженных сил дают достойный ответ противнику", - сказал мэр.