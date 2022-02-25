Совет Европы рассмотрит вопрос исключения России из организации

БАКУ /Trend/ - Совет Европы рассмотрит вопрос об исключении России из организации, сообщил председатель ПАСЕ Тини Кокс, передает Trend со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, сегодня состоится встреча министров стран-членов Совета Европы для рассмотрения возможных действий в связи с ситуацией в Украине, в том числе вопроса возможного исключения России из организации.