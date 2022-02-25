Россия исключена из Совета Европы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Россия отстранена от членства в Совете Европы, сказал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Reuters.

«Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение об исключении Российской Федерации из его состава. Италия считает это необходимой мерой в свете недопустимой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права», — сказал Ди Майо.