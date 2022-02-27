Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами - Песков

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами", - сказал он. "Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - уточнил Песков.