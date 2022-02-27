Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как место переговоров с РФ

Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте", - заявил представитель Кремля.

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил Песков. "В ближайшее время он сделает соответствующее заявление", - сказал пресс-секретарь российского лидера. Песков пообещал в ближайшее время распространить это заявление.

Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров с украинской стороной, информировал Песков. "Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера", - сказал представитель Кремля.