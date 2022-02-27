В МИД РФ заявили, что Москва намерена на переговорах с Киевом разговаривать о мире
Россия на переговорах с Украиной намерена обсудить вопросы мира. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В первую очередь будем разговаривать о мире, каким образом на Украину может прийти мир, что нужно для этого сделать, чтобы не повторились все те события, свидетелями которых мы были в 2014 году", - сказал Руденко.
Украина должна сама определять, на каком уровне будет представлена на переговорах с РФ, отметил Руденко.
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