В МИД РФ заявили, что Москва намерена на переговорах с Киевом разговаривать о мире

Россия на переговорах с Украиной намерена обсудить вопросы мира. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В первую очередь будем разговаривать о мире, каким образом на Украину может прийти мир, что нужно для этого сделать, чтобы не повторились все те события, свидетелями которых мы были в 2014 году", - сказал Руденко.

Украина должна сама определять, на каком уровне будет представлена на переговорах с РФ, отметил Руденко.