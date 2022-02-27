Украинская сторона одобрила встречу с делегацией России
БАКУ /Trend/ - После телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Украинского государства Владимиро Зеленского была достигнута договоренность, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Как передает Trend, об этом сообщается на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook.
"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в сообщении.
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