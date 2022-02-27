Сборная России по футболу может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе
Сборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны. Об этом говорится в заявлении ФИФА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сборная России в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года должна сыграть против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.
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