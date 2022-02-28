Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых

БАКУ/Trend/ - Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых, передает Trend со ссылкой на Банк.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Заявление Председателя Банка России по итогам заседания Совета директоров Банка России состоится 28 февраля 2022 года в 16:00 по московскому времени", - говорится в сообщении Банка.