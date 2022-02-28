Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Российские военнослужащие охраняют и контролируют территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - заявил он.

По словам официального представителя Минобороны РФ, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. "Радиоактивный фон в норме", - подчеркнул Конашенков.