Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС
Российские военнослужащие охраняют и контролируют территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - заявил он.
По словам официального представителя Минобороны РФ, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. "Радиоактивный фон в норме", - подчеркнул Конашенков.
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