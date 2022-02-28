Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономике с участием представителей правительства, Центробанка и администрации президента. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня [президент] будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин, [первый вице-премьер Андрей] Белоусов, [глава Минфина Антон] Силуанов, [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина, [глава Сбербанка Герман] Греф, возможно, другие представители администрации президента, чтобы поговорить об экономических делах", - сказал Песков.