Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание по экономике с участием представителей правительства, Центробанка и администрации президента. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня [президент] будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин, [первый вице-премьер Андрей] Белоусов, [глава Минфина Антон] Силуанов, [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина, [глава Сбербанка Герман] Греф, возможно, другие представители администрации президента, чтобы поговорить об экономических делах", - сказал Песков.
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