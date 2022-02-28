Песков: РФ сожалеет, что переговоры с украинской делегацией не начались на сутки раньше

Москва сожалеет, что переговоры с украинской стороной не начались на сутки раньше, такая возможность была. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Единственное, мы весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки назад, а возможность такая была. Вы знаете, что наша делегация там давно ждет, в Беларуси, - отметил представитель Кремля. - И переговоры могли начаться и ночью тоже, наша делегация была готова и в 12 ночи, и в час, и в два ночи. Но оппоненты прилетели только сейчас. Будем надеяться, что в эти минуты начинаются эти переговоры".