Хакеры взломали сайты целого ряда российских СМИ
БАКУ /Trend/ - Хакеры группировки Anonymous взломали сайты ТАСС, "Известий", "Право.ру", "Коммерсантъ", РБК, Forbes, "Фонтанка", а также ряда белорусских изданий и госструктур, передает Trend.
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