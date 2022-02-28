Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов", - сказал Песков журналистам.
Он также уточнил, что в совещании не принимал участие глава Сбербанка Герман Греф, которого он ранее назвал в числе участников совещания.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО)
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне - Севиль Микаилова в эфире израильского телевидения (ВИДЕО)
Азербайджанское пароходство расторгло договоры на перевозку грузов в направлении Азовского и Черного морей
В Ташкенте состоится Международная конференция высокого уровня по региональному сотрудничеству государств Центральной Азии в борьбе с терроризмом
В Азербайджане подготовят критерии и правила отбора молодежи для обучения в престижных вузах за рубежом
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву карабахское ковровое искусство возвращается на родину – Ширин Меликова
В Азербайджане названы приоритетные специальности в рамках госпрограммы обучения в престижных зарубежных вузах
АО Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов наращивает экспортный потенциал
В Азербайджане утверждена "Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" - Распоряжение
Сотрудники одного из азербайджанских банков получили уведомление о запрете на операции в рублях - источник