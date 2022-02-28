С начала переговоров России и Украины прошло 3 часа

Россия 28 февраля 2022 18:01 (UTC+04:00)
С начала переговоров России и Украины прошло 3 часа

С момента начала переговоров России и Украины прошло три часа, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Известно, что стороны уходили на перерыв, но в данный момент переговоры продолжаются. Делегации и съемочные группы пока не покидали место проведения встречи.

Основные требования украинской стороны - вывод российских войск из Украины и прекращение огня. Так заявил сегодня журналистам советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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