С начала переговоров России и Украины прошло 3 часа

С момента начала переговоров России и Украины прошло три часа, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Известно, что стороны уходили на перерыв, но в данный момент переговоры продолжаются. Делегации и съемочные группы пока не покидали место проведения встречи.

Основные требования украинской стороны - вывод российских войск из Украины и прекращение огня. Так заявил сегодня журналистам советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.