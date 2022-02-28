УЕФА объявил о прекращении сотрудничества с "Газпромом"
БАКУ /Trend/ - Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение прекратить сотрудничество с российской компанией "Газпром", сообщает пресс-служба УЕФА, передает Trend.
"Сегодня УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с "Газпромом" во всех турнирах. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024", - отмечается в сообщении союза.
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