Twitter будет помечать информацию из российских государственных СМИ

Twitter будет в твитах помечать информацию из российских государственных СМИ. Об этом в понедельник на своей странице в соцсети сообщил сотрудник компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы добавляем метки к твитам, содержащим ссылки на сайты российских государственных СМИ, и предпринимаем шаги, чтобы значительно сократить распространение этого контента в Twitter. В ближайшие недели мы распространим эти метки и на другие связанные с государством СМИ", - сообщил сотрудник компании.

Ранее сообщалось, что компания Meta заблокировала несколько страниц российских государственных СМИ в Украине, рассматривает возможность сделать это в других странах.