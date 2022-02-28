Twitter будет помечать информацию из российских государственных СМИ
Twitter будет в твитах помечать информацию из российских государственных СМИ. Об этом в понедельник на своей странице в соцсети сообщил сотрудник компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы добавляем метки к твитам, содержащим ссылки на сайты российских государственных СМИ, и предпринимаем шаги, чтобы значительно сократить распространение этого контента в Twitter. В ближайшие недели мы распространим эти метки и на другие связанные с государством СМИ", - сообщил сотрудник компании.
Ранее сообщалось, что компания Meta заблокировала несколько страниц российских государственных СМИ в Украине, рассматривает возможность сделать это в других странах.
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