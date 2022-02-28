Twitter будет помечать информацию из российских государственных СМИ

Россия 28 февраля 2022 22:26 (UTC+04:00)
Twitter будет помечать информацию из российских государственных СМИ

Twitter будет в твитах помечать информацию из российских государственных СМИ. Об этом в понедельник на своей странице в соцсети сообщил сотрудник компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы добавляем метки к твитам, содержащим ссылки на сайты российских государственных СМИ, и предпринимаем шаги, чтобы значительно сократить распространение этого контента в Twitter. В ближайшие недели мы распространим эти метки и на другие связанные с государством СМИ", - сообщил сотрудник компании.

Ранее сообщалось, что компания Meta заблокировала несколько страниц российских государственных СМИ в Украине, рассматривает возможность сделать это в других странах.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата США 23:38
Украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС - глава Еврокомиссии Европа 23:37
Ряд европейских стран поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС Европа 23:34
Турция не будет пропускать через проливы военные корабли Турция 23:16
Страны-члены ЕС полны решимости увеличить поддержку Украины на двустороннем уровне Европа 23:13
В Азербайджане предложено досрочное назначение пенсии вдовам военнослужащих Общество 23:11
ЕС вводит санкции против Пескова и крупнейших российских бизнесменов Европа 23:05
Торги газом в Европе закрылись на отметке около $1 130 за 1 тыс. куб. м Европа 22:54
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года» Экономика 22:49
В МИД озвучили число граждан Азербайджана, покинувших Украину Политика 22:35
ПРООН продолжит поддерживать устойчивый рост экономики Грузии Грузия 22:28
Twitter будет помечать информацию из российских государственных СМИ Россия 22:26
Сын… - в Баку презентован фильм о пропавшем без вести добровольце первой Карабахской войны (ФОТО) Культура 22:19
Shell выходит из СП в России и прекращает инвестиции в «Северный поток-2» Россия 22:11
УЕФА объявил о прекращении сотрудничества с "Газпромом" Россия 22:10
Мультимодальные перевозки становятся дешевле (Эксклюзив) Экономика 22:00
Мэр Броваров объявил об авианалете на город и 6 пострадавших Европа 21:39
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях Россия 21:39
Турция воспользуется полномочиями, данными стране Конвенцией Монтрё - Эрдоган Турция 21:35
Венгрия отказалась помогать Украине Европа 21:33
Россия заявила решительный протест США Россия 21:25
Текущий февраль стал в Азербайджане самым теплым за последние 70 лет Общество 21:22
Финляндия объявила об отправке в Украину оружия и боеприпасов Европа 21:12
Турция продолжает тесный диалог как с Россией, так и с Украиной - Эрдоган Турция 21:07
В Киеве прогремел мощный взрыв Европа 21:06
Люди стояли в слезах... Украинцы представили в Баку премьеру "Дети, которые не выросли" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 21:01
Делегации Украины и России договорились продолжить переговорный процесс - Мединский Россия 20:56
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС Европа 20:47
Завершились переговоры между делегациями Украины и России В мире 20:40
Азербайджанский банк модернизирует пункты обслуживания Финансы 20:38
Казахстанское АО нацелено продолжить поддержку инвесторам из Азербайджана Казахстан 20:14
В Азербайджане утверждены новый Устав и структура "Азеркосмос" Экономика 20:03
Структура ООН о возможности проведения дискуссии по ВИЭ в Туркменистане Энергетика 19:50
Продолжается эвакуация азербайджанских водителей из Украины Общество 19:29
Назван показатель роста экспорта Азербайджана Экономика 19:22
Обнародован прогноз погоды на март в Азербайджане Общество 18:46
В ЕС обсудят экстренную синхронизацию энергосистем Украины и Европы Энергетика 18:29
Назван объем внешнеторгового оборота Турции за январь Турция 18:15
В Азербайджане возросли платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 18:10
10 азербайджанских студентов вывезены из Киева Общество 18:05
Nar продолжает поддерживать проект “Построй свое будущее!” (ФОТО) ИКТ 18:01
С начала переговоров России и Украины прошло 3 часа Россия 18:01
Стоимость экспортных заказов из Азербайджана на платформе Azexport сократилась за год Экономика 17:58
Узбекистан за год увеличил импорт товаров и услуг Узбекистан 17:45
Грузия сократила импорт дизтоплива из Турции Энергетика 17:42
Мой Азербайджан – стартовал конкурс для детей и молодежи Культура 17:36
Товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос за год Узбекистан 17:36
США запретили своим гражданам проводить операции с Центробанком России США 17:29
Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне Россия 17:15
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:11
В Азербайджане выявлены еще 369 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 090 человек Общество 17:07
Турция в информационной войне по Украине будет стоять за правду - Фахреттин Алтун Политика 17:05
Будет подготовлен порядок финансирования обучения азербайджанской молодежи в зарубежных вузах Общество 17:01
Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске США 16:54
В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:41
Снижение долговой нагрузки Азербайджана позитивно для его суверенных рейтингов - Газпромбанк Экономика 16:35
В Казахстане продолжается работа по диверсификации экономики (Эксклюзив) Бизнес 16:30
Обнародован топ-10 азербайджанских компаний-крупнейших экспортеров ненефтяной продукции Экономика 16:25
В Узбекистане обнародован объем экспорта за январь Узбекистан 16:19
НПЗ STAR увеличил импорт нефти Энергетика 16:18
В Генштабе ВС Украины заявили, что противник пытается получить контроль над Киевом Европа 16:16
Назван экспорт ведущих госкомпаний Азербайджана в ненефтяном секторе Транспорт 16:16
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу поблагодарил Азербайджан Политика 16:11
В Азербайджане предложено оформить документы на незаконно построенные дома Общество 16:08
Туркменистан организовал избирательные участки за рубежом в связи с президентскими выборами Бизнес 16:04
В Азербайджане предложено создание системы "единой парковочной карты" Общество 15:57
SOCAR Polymer увеличила экспорт продукции по итогам января 2022 г. Экономика 15:55
Обнародованы доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг ИКТ 15:39
Названа сумма сделок по итогам торгов на туркменской бирже за неделю Бизнес 15:39
Назван экспорт азербайджанского газа в Турцию Энергетика 15:35
Хакеры взломали сайты целого ряда российских СМИ Россия 15:34
В Баку пройдут 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике Общество 15:34
Buta Airways отменяет пассажирский рейс по маршруту Баку-Киев-Баку, запланированный на 3 марта Общество 15:29
В Беларуси начались переговоры России и Украины (ФОТО/ВИДЕО) Европа 15:20
Азербайджан представил свою продукцию на выставке в Мекке Бизнес 15:14
Гангстерская драма повторилась в Баку через 50 лет (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:11
МИД Ирана подготовил черновик соглашения по ядерной сделке Ядерная программа 15:07
TAP может превратить Италию в ключевой узел сети газовой инфраструктуры Энергетика 15:02
На прошлой неделе от мин очищено около 95 га освобожденных территорий Азербайджана Общество 15:01
Названы прямые зарубежные инвестиции в экономику Казахстана по итогам 2021 г. (Эксклюзив) Бизнес 14:58
Украина подает заявку на вступление в ЕС по упрощенной процедуре - Шмыгаль Европа 14:52
Чувство безумной радости и гордости – Фуад Ибрагимов о выступлении с Гидон Кремером (ФОТО) Культура 14:45
Глава ИВ Гейчайского района Азербайджана освобожден от должности Политика 14:44
Трагедия женщины, которая оказалась в плену во время Ходжалинского геноцида (ФОТО) Культура 14:42
Азербайджанская продукция демонстрировалась на выставке в Саудовской Аравии (ФОТО) Экономика 14:33
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне - Севиль Микаилова в эфире израильского телевидения (ВИДЕО) Политика 14:28
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 14:25
На суде в Баку прокурор потребовал наказания для двух армян, обвиняемых в терроризме в Кяльбаджаре Общество 14:22
Песков: РФ сожалеет, что переговоры с украинской делегацией не начались на сутки раньше Россия 14:20
Путин проведет совещание по экономическим вопросам Россия 14:06
Члены Международного центра Низами Гянджеви призывают к диалогу между Россией и Украиной Общество 14:03
Страны ОПЕК+ не проводили экстренных совещаний по ситуации на рынке нефти Арабские страны 14:01
Зеленский заявил, что некоторые осужденные с боевым опытом освобождаются Европа 13:57
Выделены средства на строительство автомобильной дороги в Геранбое Политика 13:53
Азербайджанское пароходство расторгло договоры на перевозку грузов в направлении Азовского и Черного морей Транспорт 13:35
При стрельбе в Харькове пострадали трое водителей-азербайджанцев – ассоциация Общество 13:29
МГИМО и Азербайджанская госакадемия физической культуры и спорта подписали соглашение о сотрудничестве Общество 13:23
В МИД Азербайджана назвали сроки очередной эвакуации покинувших Украину соотечественников Общество 13:17
Азербайджанцы эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на границу с Польшей - консульство Политика 13:12
В Ташкенте состоится Международная конференция высокого уровня по региональному сотрудничеству государств Центральной Азии в борьбе с терроризмом Узбекистан 13:06
Все новости