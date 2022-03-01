Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России

Ряд шведских компаний заявил о приостановке бизнеса в России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство ТТ.

Автопроизводитель Volvo Cars принял решение приостановить продажи новых автомобилей в России. "Учитывая потенциальный риск, связанный с торговлей материалами с Россией, а также санкции, введенные США и ЕС, Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления", - прокомментировал представитель компании Бен Фулдс. По данным Volvo Cars, на Россию приходилось 1,3% мировых продаж.

Производитель грузовиков Scania прекратил поставки как автомобилей, так и запчастей в Россию еще на прошлой неделе, пояснил Эрик Брэттхолл из пресс-службы компании. "Отношения с клиентами важны для Scania, но здесь ценности Scania были важнее, - отметил он. - Мы не сообщали об этом, мы приняли решение уже тогда, исходя из той ситуации, которая была. Каждое сказанное сейчас слово рискует стать дополнительным топливом в конфликте и раздуть кризис".

Ранее ТАСС в пресс-службе телекоммуникационной Ericsson сообщили о приостановке поставок клиентам в России на время, пока компания изучает введенные против страны санкции.