Генштаб ВС Украины назвал потери войск РФ с начала войны
С 24 февраля по 1 марта российские войска потеряли убитыми 5 710 человек. В плен попали 200 российских военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.
Уничтожены и повреждены:
самолеты - 29 единиц,
вертолеты – 29 единиц,
танки ‒ 198,
ББМ – 846,
артиллерийские системы – 77,
средства ПВО – 7,
РСЗО - 24,
цистерны с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
катера – 2 единицы,
автомобильная техника – 305.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении военных.
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