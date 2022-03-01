Песков сообщил, что разговора Путина с Зеленским пока в планах нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока планов провести разговор лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Нет, пока нет в планах", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Комментируя предложения Турции и Казахстана в посредничестве в переговорном процессе между Россией и Украиной, представитель Кремля подчеркнул, что "ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией".
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