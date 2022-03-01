Власти РФ планируют временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов", - сказал глава кабмина во вторник на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.

"Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление, в конце концов, спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что правительство в последние годы активно поддерживало локализацию, стремясь привлечь в страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях отечественных предприятий. По его словам, власти РФ открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами. "Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнеров", - сказал Мишустин.

Он отметил, что многие зарубежные компании давно и успешно работают на российском рынке и создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами, вложили ресурсы, усилия и время в свои проекты, чтобы вывести их на полную мощность, наладили логистические цепочки. "Их товары востребованы и в нашей стране, и за рубежом", - подчеркнул глава кабмина. "Выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее", - заметил он.

По оценке председателя правительства, в целом "ситуация, связанная с различными внешними ограничениями, непростая". "Появляется все больше российских компаний, которые попадают под санкции разного рода. Крайне важно их поддержать. Все решения по ним в конечном итоге призваны помочь тысячам наших граждан, которые работают в таких компаниях", - сказал Мишустин. Он добавил, что такие заседания, как сегодня, теперь будут проходить регулярно. "Важно отслеживать текущую ситуацию в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия", - заключил премьер.