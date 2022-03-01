Нахождение ядерного оружия США в Европе неприемлемо - Лавров
БАКУ/Trend/ - Россия считает неприемлемым, что на территории ряда европейских стран находится американское ядерное оружие, его давно пора вернуть в США, заявил министр иностранных дел РФ, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России, - отметил он. - Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В новую госпрограмму обучения азербайджанской молодежи войдут ведущие университеты мира – Эмин Амруллаев
Список престижных зарубежных вузов для обучения азербайджанской молодежи будет обнародован до конца марта
Необходим новый подход к управлению олимпийскими спортивными комплексами в Азербайджане – министр (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г.
В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр 2021/2022
Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана