Минобороны РФ заявило о полной блокировке выхода украинских военных к Азовскому морю
Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили в общей сложности 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Всего Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил", - сказал он.
Полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю, сообщили в Минобороны РФ.
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