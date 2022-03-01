Минобороны РФ заявило о полной блокировке выхода украинских военных к Азовскому морю

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили в общей сложности 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил", - сказал он.

Полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю, сообщили в Минобороны РФ.