Американский авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям и их техподдержку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

"Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний", - приводит текст заявления авиаконцерна журналист агентства Дэвид Шепардсон в Twitter.

Ранее Boeing в связи с ситуацией вокруг Украины приостановил работу офиса в Киеве, а также учебного центра в московском Сколкове. Авиационный учебный центр в Сколкове считается одним из лучших мест для переобучения и поддержания квалификации пилотов, выполняющих полеты на самолетах Boeing.