В Кремле назвали возможную дату очередного раунда переговоров с Украиной

БАКУ/Trend/ - Российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос о месте новой встречи представитель Кремля ответил, что не будет заранее называть его.

В целом он отметил наличие "определенного элемента противоречивой информации" в СМИ по теме переговоров.