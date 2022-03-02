В Кремле назвали возможную дату очередного раунда переговоров с Украиной
БАКУ/Trend/ - Российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос о месте новой встречи представитель Кремля ответил, что не будет заранее называть его.
В целом он отметил наличие "определенного элемента противоречивой информации" в СМИ по теме переговоров.
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