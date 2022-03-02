ЕС отключил ряд российских банков от SWIFT
БАКУ /Trend/ - ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ, сообщает Trend в среду со ссылкой на Европейский совет.
Как сообщается, этот запрет вступит в силу на десятый день после опубликования в Официальном журнале ЕС.
ЕС также запрещает инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций, продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России.
(Автор: Ляман Зейналова)
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