Лавров назвал "воровством" арест Западом активов ЦБ РФ и частных компаний

БАКУ/ Trend/ - Арест Западом активов Центрального банка России и частных компаний является воровством. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Джазира", сообщает Trend со ссылкой на TACC.

"[На Западе] наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе когда они стали арестовывать активы и Центрального банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство. Они отказались от всех тех правил, которые последние 70 с лишним лет внедряли в международную жизнь. Эти правила они сейчас просто перечеркнули и вернулись к бандитскому, дикому капитализму времен "золотой лихорадки", - сказал глава МИД РФ.