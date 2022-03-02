Украинская делегация прибудет на переговоры, вероятно, завтра с утра - Мединский

БАКУ /Trend/ - Украинская делегация прибудет на переговоры, вероятно, завтра с утра. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает Trend в среду со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, делегации РФ и Украины вместе приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще.