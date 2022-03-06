Visa работает над прекращением транзакций на территории России

Американская компания Visa заявила, что намерена приостановить работу на территории России. Об этом говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны", - говорится в заявлении.

По словам главы компании Альфреда Келли, соответствующие меры Visa принимает на фоне ситуации вокруг Украины. Ранее Visa сообщила, что "принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены".