Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ - Центробанк

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard всех российских банков продолжат работать в РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Об этом сообщил Банк России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", - сообщил регулятор.

Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом в ЦБ предупредили, что трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.