Путин заявил о готовности провести трехстороннюю встречу МАГАТЭ – РФ – Украина

БАКУ /Trend/ - В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на сайт Кремля.

"Комментируя упомянутое Президентом Франции предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ – Россия – Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", - сообщили в Кремле.

Отмечается, что Путин также информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований.

"Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - добавили в Кремле.