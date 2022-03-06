TikTok приостанавливает прямые эфиры и публикацию контента в России из-за закона о фейках

Социальная сеть TikTok временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте соцсети, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности", - говорится в заявлении.

При этом в нем отмечается, что решение не повлияет на работу функции обмена сообщениями в приложении.