Минобороны РФ сообщило о доставке более 140 тонн гумпомощи в украинский Херсон

Российские военнослужащие обеспечили доставку жителям Херсонской области Украины более 140 тонн гуманитарной помощи, сообщили в министерстве обороны РФ в понедельник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Гуманитарная помощь состояла из мясных и рыбных консервов, круп, растительного масла, бутилированной воды, хлебобулочных изделий и других продуктов первой необходимости. Все желающие могли получить продукты в разных уголках города Херсона, в том числе на площади около областной администрации", - говорится в сообщении.

Колонна с гуманитарным грузом прибыла в украинский город из Крыма. Помимо Херсона, помощь из России начали получать и жители ближайших населенных пунктов.