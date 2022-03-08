Россия объявит режим тишины с 10:00 8 марта для вывоза мирных жителей Украины

Россия с 10:00 по московскому времени вторника, 8 марта, объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и некоторых других городов Украины, следует из срочного заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию в Украине, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Там уточнили, что Россия согласна обеспечить гуманитарный коридор из Киева и прилегающих населенных пунктов через территорию Беларуси "с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию". В южном направлении гуманитарные коридоры будут обеспечены "по согласованию с украинской стороной", добавили в штабе.