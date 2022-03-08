Estee Lauder закрывает все магазины в России

Американский производитель косметики Estée Lauder заявила о приостановке всей коммерческой деятельности в России из-за спецоперации РФ в Украине.

"Мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем… и поставки любому из наших розничных продавцов в России", — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

В заявлении отмечается, что на прошлой неделе компания приостановила бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России, а также выделила миллион долларов на поддержку усилий по оказанию помощи в Украине.

В компанию входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.