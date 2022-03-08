В России за сутки выявили 66 576 случаев заражения коронавирусом

Россия 8 марта 2022 13:44 (UTC+04:00)
В России за сутки выявили 66 576 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 66 576, до 17 081 394. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 24 января, в относительном он составил 0,39%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 3 847, что на 1,13% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 3 804 случая госпитализации. Увеличение показателя произошло в 39 регионах, снижение - в 46, следует из данных штаба.

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