Universal Music приостановила свою деятельность в России
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщил во вторник журнал "Вэрайети", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы", - приводит он заявление компании.
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