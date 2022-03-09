Universal Music приостановила свою деятельность в России

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщил во вторник журнал "Вэрайети", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы", - приводит он заявление компании.