Путин подписал закон об отмене НДС для физлиц при покупке в банках драгметаллов в слитках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Они направлены на урегулирование вопроса использования драгметаллов в слитках в инвестиционных целях физическими лицами. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. В пояснительной записке отмечается, что такая система является основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.

По оценкам экспертов, которые приводятся в сопроводительных материалах, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства). При этом во многих странах мира, где инвестиционное золото НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора (Германия, США, Китай, Индия, Таиланд).

Закон запрещает применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли (как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий). Общий объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой возможности применения специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли оценивается в 20-30 млрд рублей, уточняется в пояснительной записке.

Как ранее отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вложения в драгметаллы могут стать хорошей альтернативой покупке валюты. Специалисты полагают, что закон позволит предоставить гражданам альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий кредитного и валютного риска, привлечь дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, и увеличит поступления в бюджетную систему по НДС, налогу на прибыль добывающих компаний, организаций и банков.