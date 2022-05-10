Лавров: Россия и Алжир планируют подписать документ, отражающий новое качество отношений

Россия и Алжир намерены подписать договор, который будет отражать новое качество двусторонних отношений. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все эти годы у нас активно развивается торгово-экономическое сотрудничество", - сказал он на встрече с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой.

Лавров отметил, что, учитывая "быстрое развитие дружеских отношений", для поддержания высокого уровня взаимодействия страны планируют заключить "новый межгосударственный стратегический документ, который будет отражать новое качество наших отношений".

Прошлый визит главы МИД России в Алжир состоялся в 2019 году. Нынешняя поездка проходит в год 60-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. Развитию политического диалога и укреплению сотрудничества способствует подписанная 4 апреля 2001 года Декларация о стратегическом партнерстве.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москву и Алжир связывают прочные и дружеские отношения, и подчеркивал намерение развивать военно-техническое сотрудничество с республикой. В 2020 году Путин также сообщал, что надеется на приезд в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке.