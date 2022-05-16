Россия увеличила добычу нефти в первой половине мая на 1,7%

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 15 мая 2022 года составила 1,398 млн тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с уровнем апреля, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,374 млн тонн. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с данными официальной статистики по добыче нефти, передает Trend.

В первой декаде апреля снижение добычи к уровню марта составило 6%, а к концу месяца оно достигло почти 9%. С весны 2021 года Россия преимущественно плавно наращивала производство нефти, однако в марте 2022 года столкнулась с комплексными международными санкциями из-за ситуации в Украине. Так, санкции запрещают инвестиции в разведку, добычу и переработку нефтяного сырья в России. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия в 2022 году может потерять до 17% нефтяной добычи из-за санкций.

Тем не менее, вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что правительство рассчитывает частично восстановить добычу нефти в мае после ее снижения в апреле. По его словам, в первые дни мая ситуация уже стабилизировалась.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+, но с начала 2021 года могла наращивать производство в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе 2021 года договоренности позволяли России увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале-апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае-июле - еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе-декабре Россия наращивала добычу на около 100 тыс. б/с в месяц согласно договоренности в ОПЕК+. Такие же темпы прироста сохраняются в январе - июне 2022 года.

В феврале Россия увеличила производство нефти почти на 10% к уровню января 2021 года, когда среднесуточная добыча составляла 1,371 млн тонн, а по итогам марта этот рост замедлился до 9%. А уже в апреле добыча сократилась почти на 9% и вернулась на уровень начала 2021 года. В апреле, по условиям сделки ОПЕК+, Россия должна была добывать не более 10,549 млн б/с (газовый конденсат не учтен), в мае - не более 10,663 млн б/с.

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals (7,33), то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в первой половине мая 2022 года составила 10,246 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года с учетом газового конденсата. Россия в среднем ежемесячно добывала 800-850 тыс. б/с газового конденсата.