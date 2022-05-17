В России за сутки госпитализировали 2 772 человека с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 772, что на 146% больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Количество госпитализаций выросло в 75 регионах РФ, снизилось - в 6. Днем ранее было зарегистрировано 1 127 случаев госпитализаций.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 122 - до 18 268 958. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.