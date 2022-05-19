Минэкономразвития России прогнозирует спад ВВП страны на 8,8% в 2022 году

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в консервативном сценарии на 8,8% в 2022 году. Об этом, как передает Trend, сообщает Интерфакс со ссылкой на доклад ведомства.

Отмечается, что сценарные условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики и будут разосланы в регионы и ведомства.

При этом инфляция в консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития в 2022 году будет даже ниже — 16,5% против 17,5% инфляции по базовому варианту прогноза.