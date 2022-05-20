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"Тинькофф Инвестиции" сообщили об отмене ЦБ РФ запрета на короткие продажи с 1 июня

Россия Материалы 20 мая 2022 16:51
"Тинькофф Инвестиции" сообщили об отмене ЦБ РФ запрета на короткие продажи с 1 июня

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Центральный банк отменяет запрет на короткие продажи и на покупку валюты с плечом, сообщается в Telegram-канале "Тинькофф Инвестиций". Как отмечается, об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение начнет действовать с 1 июня, документ есть в распоряжении "Тинькофф Инвестиций", - пояснили там.

Банк России в конце февраля ввел запрет на короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках. Регулятор объяснил это защитой интересов инвесторов и ситуацией на финансовом рынке.

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