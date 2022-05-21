В России выявили 5 034 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 034, до 18 288 740. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 971, что на 5,3% меньше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций снизилось в 48 регионах РФ, увеличилось - в 31. Днем ранее был зарегистрирован 2 081 случай госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 6 288, до 17 683 089.

Днем ранее в штабе сообщили о 6 173 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 102, до 378 270.

Днем ранее было зафиксировано 96 смертей.