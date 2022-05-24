В России выявили 3 785 случаев ковида за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 785, до 18 301 393. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 апреля 2020 года, в относительном он составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 466 против 775 днем ранее. Количество госпитализаций увеличилось в 77 регионах РФ и сократилось в четырех. Еще в четырех субъектах Федерации ситуация осталась без изменений.

Выздоровели после ковида 6 352 человека.