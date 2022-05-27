В России выявили 4 619 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 619, до 18 315 292. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 972, что на 4,3% меньше, чем днем ранее.

Количество госпитализаций снизилось в 45 регионах и увеличилось в 35, в пяти субъектах Федерации ситуация не изменилась.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 6 064, до 17 719 596.

Днем ранее там заявляли о 6 455 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 84, до 378 784.

Днем ранее была зарегистрирована 91 смерть.