В России выявили 4 188 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 188, до 18 324 036. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в стране за сутки составило 1 001, что на 52,5% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 2 106 случаев госпитализации.

Их количество снизилось в 71 регионе РФ, увеличилось - в восьми. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 4 411, до 17 729 851, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее там заявляли о 5 844 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 96,8% от общего числа заразившихся.

Число смертей

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 85, до 378 955, сообщили в оперштабе.

Днем ранее было зарегистрировано 86 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.