В ДТП в Кировской области погибли два человека

Два автомобиля "ВАЗ" столкнулись около поселка Мурыгино в Кировской области в ночь на понедельник. В результате аварии погибли водители, еще четыре человека пострадали, сообщили ТАСС в отделе организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области, передает Trend.

"ДТП произошло в 00:20. Столкнулись два автомобиля: "ВАЗ-2102" под управлением 46-летнего водителя и "ВАЗ-21124" под управлением 27-летнего водителя. В результате аварии оба водителя погибли, еще четыре человека - пассажиры этих автомобилей - были травмированы", - сказала собеседница агентства.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС в свою очередь уточнили, что авария произошла на 1-м км автодороги Мурыгино - Киров в Юрьянском районе.