В России выявили 4 188 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 188, до 18 343 964. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 093, что на 6,5% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 1 965 случаев госпитализаций.

Количество госпитализаций выросло в 44 регионах РФ, снизилось - в 35. Ситуация осталась без изменений в 6 субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 5 234 - до 17 755 194, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее там проинформировали о 4 976 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 78, до 379 363, сообщили в оперштабе.

Днем ранее было зарегистрировано 85 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.