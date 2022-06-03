Россия с 1 июля повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла до $560,1 за тонну

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 июля 2022 года повышается до $560,1 за тонну против $525 в июне. Об этом говорится в материалах Минсельхоза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пошлина на экспорт масла рассчитана исходя из индикативной цены в размере $1 тыс. 800,2 за тонну. Согласно решению, принятому правительством, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Кроме того, министерство установило экспортную пошлину на подсолнечный шрот. В июле она составит $89,4 против $105 за предыдущий месяц. Рассчитана исходя из индикативной цены в $312,8 за тонну. Пошлина определяется как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженная на величину корректирующего коэффициента.

В России также с 15 апреля по 31 августа действует квота на экспорт подсолнечного масла в размере 1,5 млн тонн и шрота в размере 700 тыс. тонн. Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт масла на 400 тыс. тонн, шрота - на 150 тыс. тонн.